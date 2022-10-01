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Eğitim merkezine intihar saldırısı: 19 öğrenci öldü

1.10.2022

Eğitim merkezine intihar saldırısı: 19 öğrenci öldü
AFGANİSTAN'IN başkenti Kabil'in batısında bulunan bir eğitim merkezinde sınav girişi sırasında intihar saldırısı gerçekleştirildi. Kabil Polis Sözcüsü Khalid Zadran, kentin batısındaki Kaj adlı eğitim merkezindeki öğrencilerin hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Kabil'in 13. ilçesinde üniversiteye hazırlık giriş sınavının yapıldığı Kaj adlı eğitim kursuna saldırı düzenlendi. Edinilen ilk bilgilere göre 19 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı.
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