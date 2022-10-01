Putin 4 bölgenin ilhak belgesine imzayı attı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya topraklarına katılmasına ilişkin belgeyi dün imzaladı. Putin, dört bölgenin ilhakına ilişkin yaptığı açıklamada, "Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da korkmadan iradelerini gösterdiler. Artık sonsuza kadar bizim vatandaşlarımız olmuşlardır. Tüm zorluklara karşı Rusya'ya bağlıklarını korudular, bunu hiç kimse yok edemez. Ne Ukrayna ne Batı bizim birliğimizi ortak geleceğimizi elimizden alamaz" diye konuştu.

AB ÜLKELERİNDEN SERT TEPKİ

AVRUPA Birliği (AB) ülkelerinin liderleri de ortak açıklama yaparak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri ilhakının yasa dışı olduğunu ve ilhakı asla tanımayacaklarını bildirdi. AB ülkelerinin liderlerinden oluşan AB Konseyi açıklamasında, Rusya'nın kurallar temelli uluslararası düzeni baltalayarak ve BM Şartı ile uluslararası hukuku ihlal ederek küresel güvenliği tehlikeye attığı belirtildi. Açıklamada, "Kırım, Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk Ukrayna'ya aittir" denildi.