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Gaz krizinde yeni perde

Baltık’taki sızıntılar birkaç yüz kilo patlayıcıya denk

2.10.2022

Gaz krizinde yeni perde
AVRUPA'DA doğalgaz krizi giderek derinleşirken, Baltık Denizi'nde Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen sızıntılardan da kötü haber geldi. Danimarka ve İsveç'in konuyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) yazdığı mektupta, gaz sızıntılarının birkaç yüz kilo patlayıcıya denk olduğu endişesi ifade edildi. Sızıntılar nedeniyle uluslararası kriz devam ederken, suçu batı ülkelerine atan Rusya'nın talebi üzerine BMGK'nin konuyu görüşmek üzere cuma günü toplanacağı bildirildi.
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