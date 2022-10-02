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Harris’in ziyareti öncesi K.Kore’den füze denemesi

Kuzey Kore, son 1 hafta içerisinde 4’üncü kez balistik füze denemesi yaptı.

2.10.2022

Harris’in ziyareti öncesi K.Kore’den füze denemesi
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Güney Kore'yi ziyaretinden 1 gün önce Kuzey Kore'den gerilimi artıracak yeni bir hamle geldi. Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin doğu sularına füze fırlattığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, füzenin nereden ateşlendiği ve ne kadar uzaklığa fırlatıldığına dair ayrıntı paylaşılmadı. Kuzey Kore son 1 haftada dördüncü kez balistik füze denemesi yaparken, çok sayıda ülkeden de kınama mesajları paylaşıldı.
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