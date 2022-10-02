İran’daki karakol saldırısı sonrası çatışmada 19 ölü

İRAN'IN Sistan-Belucistan eyaletinin Zahidan kentinde bir karakola düzenlenen silahlı saldırı sonrası başlayan çatışmalarda aralarında Devrim Muhafızları istihbarat komutanı Albay Ali Musevi'nin de bulunduğu 19 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İran devlet televizyonunun terör saldırısı olarak verdiği haberde, Zahidan'da bir güvenlik görevlisi tarafından 15 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunulduğuna ilişkin iddialar nedeniyle cuma namazı sonrası güvenlik güçlerine ait bir karakola saldırı düzenlendiği ve ardından çatışma çıktığı aktarıldı.

DİĞER