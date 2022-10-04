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İran’da gösteriler sürüyor

4.10.2022

İran’da gösteriler sürüyor
İRAN'DA Mahsa Emini'nin gözaltındayken hayatını kaybetmesinin ardından başlayan hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Başkent Tahran'ın önde gelen üniversitelerinden San'at-ı Şerif'de gösteri düzenleyen yüzlerce öğrenci, gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi. Göstericilerin rejim aleyhine sloganlar atması üzerine emniyet güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Öte yandan geçtiğimiz hafta Zahidan'da çıkan çatışmanın bilançosu ise ağırlaştı. Çatışmada ölenlerin sayısının 42'ye çıktığı ve 5'inin asker olduğu ifade edildi
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