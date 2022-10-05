Kuzey Kore bu kez de Japonya üzerinden füze attı

ULUSLARARASI kamuoyunun tepkilerine rağmen silah programını sürdüren Kuzey Kore, bu kez de Japonya istikametine doğru balistik füze ateşledi. Füze Aomori ve Hokkaido eyaletlerine doğru yol alırken, bölge halkına güvenli alanlara sığınma çağrısı yapıldı. Ülke genelinde paniğe neden olan füzenin Tohoku bölgesini aşarak Pasifik Okyanusu'na düştüğü açıklandı. Füzenin 20 dakika havada kaldığı ve 4 bin kilometreden fazla yol kat ettiği öğrenildi. Yaşanan olayı şoke edici olarak niteleyen Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Kuzey Kore'yi şiddetle kınadı. Bu tatbikat, Kuzey Kore'nin bu yıl attığı 23. füze oldu.

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