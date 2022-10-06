  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Himalaya Dağları’nda çığ felaketi: 10 ölü, 11 kayıp

Himalaya Dağları’nda çığ felaketi: 10 ölü, 11 kayıp

6.10.2022

Himalaya Dağları’nda çığ felaketi: 10 ölü, 11 kayıp
HİNDİSTAN'IN kuzeyindeki Garhwal Himalayaları'nda bulunan Gangotri Sıradağları'ndaki bir zirvede çığ düştü. Yetkililer, çığ felaketinde 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de kaybolduğunu açıkladı. Bölgede yaşanan felaket esnasında 29 kişilik bir grubun tırmanış yaptığını ifade eden polis, 8 kişinin kurtarılarak hastaneye sevk edildiğini söyledi. Uluslararası Tırmanış ve Dağcılık Federasyonu'ndan yetkili Amit Chowdhary ise "Hindistan dağcılık tarihinde ilk kez böyle kalabalık bir grup dağcı çığ nedeniyle hayatını kaybetti" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA