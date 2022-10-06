Himalaya Dağları’nda çığ felaketi: 10 ölü, 11 kayıp

HİNDİSTAN'IN kuzeyindeki Garhwal Himalayaları'nda bulunan Gangotri Sıradağları'ndaki bir zirvede çığ düştü. Yetkililer, çığ felaketinde 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de kaybolduğunu açıkladı. Bölgede yaşanan felaket esnasında 29 kişilik bir grubun tırmanış yaptığını ifade eden polis, 8 kişinin kurtarılarak hastaneye sevk edildiğini söyledi. Uluslararası Tırmanış ve Dağcılık Federasyonu'ndan yetkili Amit Chowdhary ise "Hindistan dağcılık tarihinde ilk kez böyle kalabalık bir grup dağcı çığ nedeniyle hayatını kaybetti" dedi.

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