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Ukrayna’nın 4 bölgesinin ilhakı Rusya’da yasalaştı

6.10.2022

Ukrayna’nın 4 bölgesinin ilhakı Rusya’da yasalaştı
RUSYA lideri Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin ilhak edilmesine ilişkin yasaları imzaladı. Söz konusu yasalara göre, bu bölgelerde yaşayanlar Rus vatandaşı olarak kabul edilecek. Ayrıca Putin, imzaladığı kararnamelerle bölgelere geçici başkan ve vali de atadı. Buna göre, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin geçici başkanı Denis Puşilin, sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin geçici başkanı Leonid Paseçnik, Herson bölgesinin geçici valisi Vladimir Saldo ve Zaporijya bölgesinin geçici valisi ise Evgeniy Balitskiy oldu.
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