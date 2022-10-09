Barış Pınarı Harekatı ile terör koridoru yok edildi

TÜRKİYE'NİN güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının üzerinden 3 yıl geçti. Harekat kapsamında yaklaşık 600 yerleşim yeri terörden arındırıldı, bölgedeki nüfus 250 bini buldu. Bölgede 20 sağlık merkezi hizmet verirken, 485 okulda bu yıl en az 49 bin öğrenci ders başı yaptı. Evlerine dönen binlerce insan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teşekkür ve şükranlarını sundu.

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