Kırım Köprüsü’nde patlama: Savaş yeniden alevlendi

RUSYA ile daha önce ilhak ettiği Kırım yarımadası arasında yer alan köprüde bir kamyondaki patlama sonucu köprünün yol bölümü çöktü. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kerç Köprüsü'nde kamyondaki patlama nedeniyle yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıktığı belirtildi. Patlama sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde patlama sonucu Kerç Köprüsü'ndeki yolun çökmesi, rayların üzerinde yakıt bulunan vagonlardan alevlerin yükselmesi yer alıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olay hakkında bilgi verildiğini ve özel soruşturma komisyonu oluşturulduğunu açıkladı.

UKRAYNA: BU DAHA BAŞLANGIÇ!

PATLAMA büyük şok etkisi yaratırken, Ukrayna'dan da kışkırtıcı bir açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, yaptığı paylaşımda "Kırım, köprü, başlangıç. Yasa dışı olan her şey yok edilmeli, çalınan her şey Ukrayna'ya iade edilmeli, Rusya işgal ettiği yerleri terk etmeli" ifadesini kullandı. Ukrayna'da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi'nin Başkanı David Arakhamia da, "Rus kaçak inşaatı çökmeye ve alev almaya başladı. Patlayıcı bir şey inşa ederseniz, er ya da geç patlayacak" ifadelerini kullandı.