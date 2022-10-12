  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Rusya’dan KKTC’ye konsolosluk hamlesi

Rusya’dan KKTC’ye konsolosluk hamlesi

12.10.2022

Rusya’dan KKTC’ye konsolosluk hamlesi
BAŞKAN Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de bir kez daha ülkeleri KKTC'yi tanımaya çağırmasının ardından, Rusya'da bomba bir iddia ortaya atıldı. Rusya'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) direkt uçuşların yakın bir zamanda başlayacağı ve Moskova'nın 2022'nin sonuna kadar Kuzey Lefkoşa'da konsolosluk açacağı ifade edildi. Rus İzvestiya gazetesine bilgi veren üst düzey kaynaklar, "Bu hamle, KKTC'nin Rusya tarafından tanınması anlamına gelmiyor. Moskova'nın KKTC'ye olan pozisyonu aynı kalacak. Bu konsolosluk binası, Kuzey Lefkoşa'daki Rus konsolosluğu olarak anılacak" ifadelerini kullandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA