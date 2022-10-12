Rusya’dan KKTC’ye konsolosluk hamlesi

BAŞKAN Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de bir kez daha ülkeleri KKTC'yi tanımaya çağırmasının ardından, Rusya'da bomba bir iddia ortaya atıldı. Rusya'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) direkt uçuşların yakın bir zamanda başlayacağı ve Moskova'nın 2022'nin sonuna kadar Kuzey Lefkoşa'da konsolosluk açacağı ifade edildi. Rus İzvestiya gazetesine bilgi veren üst düzey kaynaklar, "Bu hamle, KKTC'nin Rusya tarafından tanınması anlamına gelmiyor. Moskova'nın KKTC'ye olan pozisyonu aynı kalacak. Bu konsolosluk binası, Kuzey Lefkoşa'daki Rus konsolosluğu olarak anılacak" ifadelerini kullandı.

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