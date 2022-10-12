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‘Son füze testini düşmanları yok etmek için yaptık’

12.10.2022

‘Son füze testini düşmanları yok etmek için yaptık’
KUZEY Kore, Güney Kore ile ABD'nin bölgede düzenlediği askeri tatbikatın ardından yaptığı füze denemesinin amacının "düşmanları ortadan kaldırmak" olduğunu açıkladı. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı, son zamanlarda gerçekleştirilen füze denemelerinin olası Güney Kore ve ABD hedeflerini "vurmak ve yok etmek" için yapıldığını duyurdu. Kuzey Kore, daha önce yaptığı açıklamada da son günlerde gerçekleştirdiği füze denemelerinin "meşru müdafaa" olduğunu öne sürmüştü.
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