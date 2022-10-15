Kuzey Kore’den Japon Denizi’ne bir füze daha

ULUSLARARASI çağrılara ve kınamalara rağmen nükleer ve askeri çalışmalarda geri adım atmayan Kuzey Kore, Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) bir balistik füze daha fırlattı. Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, 50 kilometre irtifayı yakalayan füzenin yaklaşık 650 kilometre seyrederek ulusal münhasır ekonomik bölgenin dışına düştüğü kaydetti. Bu olay nedeniyle Pyongyang'a protesto notası verildiğini belirten Hamada, "Kuzey Kore'nin askeri hareketlerini analiz etmek için ABD ile yakın çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

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