Donald Trump mahkeme celbiyle ifadeye çağrıldı

ABD Kongresi'ne 6 Ocak 2021'de gerçekleştirilen baskınla ilgili soruşturmayı yürüten ABD Temsilciler Meclisi'nin oluşturduğu 6 Ocak Soruşturma Komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı "Kongre baskınının merkezinde" olduğu gerekçesiyle mahkeme celbiyle ifadeye çağırdı. Buna göre 9 üyeden oluşan komite Trump'tan, kendisiyle Kongre üyeleri ve aşırılık yanlısı gruplar arasındaki kişisel iletişimler de dahil olmak üzere bazı belgeleri 4 Kasım'a kadar sunmasını ve 14 Kasım'a kadar ifade vermesini istedi.

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