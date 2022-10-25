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Haberler Dış Haberler Eski bir milletvekili polislere bomba attı

Eski bir milletvekili polislere bomba attı

25.10.2022

Eski bir milletvekili polislere bomba attı
BREZİLYA'DA Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya yakınlığı ile bilinen eski milletvekili Roberto Jefferson'ın evinde silah sesleri yükseldi. Ev hapsinde bulunan Jefferson, kendisini gözaltına almak üzere evine gelen polislere önce el bombası attı, daha sonra ise ateş açtı. Yaşananların ardından açıklama yapan Jefferson, "Onların araçlarını ve yakınındakileri vurdum. 4 kişi vardı ve kaçtılar" dedi. Polis ise olayda 2 polisin yaralandığını ve Jefferson'ın öldürmeye teşebbüs etme suçundan tutuklandığını duyurdu.
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