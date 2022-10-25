Rodos’taki Müslüman Türklerin manevi merkezine saygısızlık

EGE Denizi'nde provokatif ve haksız eylemleriyle sürekli gerginlik yaratan Yunanistan, bu kez de Rodos Adası'nda büyük bir ayıba imza attı. Yunan makamlarının, Rodos Adası'nda yaşayan Müslüman Türkler için manevi merkez olarak kabul edilen ve içinde cami, tekke ve şehitlik bulunan tarihi Murat Reis Külliyesi'ni müzik fakültesine dönüştürdüğü ortaya çıktı.

Konuyla ilgili konuşan Marmara Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Neval Konuk, "Murat Reis Külliyesi, Rodos Adası'nda yaşayan Türklerin düğün, sünnet, mevlit ve diğer törenlerini yaptığı manevi merkezdi. Kültürel olarak büyük bir tahribat, dini olarak ise büyük bir saygısızlık" dedi. Dr. Konuk, yapılan restorasyonlarda Osmanlı eserlerinin kimliğini kaybettirmeye yönelik planlı bir tutum olduğunu da sözlerine ekledi.