ABD’de bir liseye silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'de okullara yönelik silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Missouri eyaletinde yer alan St. Louis şehrindeki Merkezi Görsel ve Sahne Sanatları Lisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Polis Komiseri Michael Sack, okula giren memurların yaklaşık 20 yaşında olduğu anlaşılan zanlıyla çatışmaya girdiklerini ve saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini belirtti. ABD'de mayıs ayında da Texas Uvalde'deki bir okulda düzenlenen saldırıda 21 kişi yaşamını yitirmişti.

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