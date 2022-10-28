Elon Musk Twitter’a elinde lavaboyla geldi

TESLA ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma konusunda anlaşılmasının ardından önceki gün de paylaştığı video ile gündeme geldi. Videoda Musk'ın şirketin San Francisco'daki ana merkezine girerken elinde bir lavabo taşıdığı görüldü. Musk paylaşımda, "Twitter'ın ana merkezine girerken-önce iyi düşün" ifadelerini kullandı. Musk'ın bu hareketinin, satın alma sürecinde yaşanan sıkıntılara yönelik bir espri veya geçen hafta Washington Post'ta çıkan Twitter'ı aldıktan sonra çalışanlarının yüzde 75'inin işine son verme haberlerine gönderme olabileceği yorumları yapıldı. Musk, Twitter profilini de "Baş amir" olarak değiştirdi.

DİĞER