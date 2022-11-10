‘FETÖ bulunduğu her yer için tehdit’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'da Türkiye'nin Çimkent Fahri Başkonsolosluğu'nun açılış törenine katıldı. Çavuşoğlu, "Biliyorsunuz, aramızdaki bir diğer köprü de vaktiyle Kazak kardeşlerinin yanına sığınan Ahıska Türkleri, bugün aramızda Ahıska Türkleri var. Bu vesileyle de Kazakistan'a bir kere daha teşekkür etmek isterim. 78 sene önce buralara gelen Ahıska Türkleriyle evlerini, yemeğini, aşını paylaştığı için sahiplendiği için şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.

FETÖ terör örgütüne ilişkin uyarılarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Bir de uyarıda bulunmak istiyorum. Sevgili Ahıska Türkleri, sevgili kardeşlerim; bu FETÖ terör örgütü, sadece Türkiye için değil bulunduğu her ülke için tehdittir. Ne kadar sinsi olduklarını da görüyoruz. Türkiye'de darbe girişiminde bulundular. 251 vatandaşımızı öldürdüler, vatandaşlarımızın üzerinden tanklarla geçtiler. Bir insan bunu yapamaz. İnsanlıktan zerre kadar nasibi alsa bile yapamaz. Bunlarda böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu FETÖ konusunda sizleri de bir kez daha uyarmak isterim. Bu örgüte karşı her zaman teyakkuzda olmamız hepimizin yararınadır" dedi.