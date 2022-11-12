Can Azerbaycan’ın her zaman yanındayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9. Zirvesi'ne katıldı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde "Türk Medeniyeti için Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru" temasıyla Semerkant'ta düzenlenen zirve öncesinde liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Aile fotoğrafında Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile gözlemci ülkeler Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban yer aldı.

"AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ"

Erdoğan, zirvede yaptığı konuşmada bölge ve dünya gündemini değerlendirerek önemli mesajlar verdi. Güney Kafkasya'daki barış sürecinin Azerbaycan'ın tüm girişimlerine rağmen halen kırılganlığını koruduğunu aktaran Başkan Erdoğan, "8 Kasım'da kutladığımız Şanlı Karabağ Zaferi'nin ikinci yıldönümünde aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. İlham kardeşimizin şahsında Azerbaycan halkını tekrar tebrik ediyorum. Haklı mücadelesinde olduğu gibi barış arayışlarında da Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

2014 yılından bu yana dünyanın en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesinin Türkiye olduğunu aktaran Başkan Erdoğan, "3,6 milyonu Suriye'den gelenler olmak üzere yaklaşık 5 milyon mazlumu misafir ediyoruz. Düzensiz göçün engellenmesi ve idaresi konusunda işbirliğimizi artırmamızda fayda görüyoruz. Bu kapsamda ortak güvenlik konsepti geliştirmemiz ve güvenlik konseyi sekreterleri toplantılarını sürdürmemiz isabetli olacaktır" diye konuştu.

ENERJİ KORİDORLARI VURGUSU

Konuşmasında enerji konusuna da değinen Başkan Erdoğan, Türk devletleri coğrafyasının stratejik enerji koridorlarının kavşağında yer aldığını kaydetti. "Türkiye kendisinin ve bölgesinin enerji arz güvenliğine destek sağlayacak hamleleri, uzun süredir hayata geçiriyor" diyen Erdoğan, "Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı küresel düzeyde en başarılı enerji projeleri arasında. Güney Gaz Koridoru ise Avrupa'ya gaz taşıyacak 4. Arter olarak tasarlandı. Trans-Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın belkemiğini oluşturduğu bu koridor ilave gaz tedariki ile daha da gelişebilir. Hazar Havzası bunun için akla ilk gelen kaynaktır" açıklamasını yaptı.

KKTC'YE GÖZLEMCİ ÜLKE STATÜSÜ VERİLDİ

ZİRVEDE Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin teşkilata gözlemci üye olması kabul edildi. "Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirdik" diyen Erdoğan, "Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıslı kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstererek çözüm sürecine de katkı sağladık. Bu dayanışma iradesini sergilediğiniz için siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

SERBEST TİCARET ANLASMAS ÖNEMLİ

ERDOĞAN, Hazar geçişli Doğu-Batı-Orta Koridor'un kat ettiği güzergahtaki gümrük ücretlerinin kaldırılması veya azaltılmasının ticaret hacmini artıracağını da ifade etti. Başkan Erdoğan, "Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması'nın imzalanması bu bakımdan memnuniyet vericidir. Zirvemiz vesilesiyle ticaretin kolaylaştırılması, Strateji Belgesi'nin eşya hariç mal ve hizmetin serbest dolaşımı için hizmet ve yatırım alanında Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanması da önemlidir" ifadelerini kullandı