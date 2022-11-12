BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Özbekistan'ın Renkleri Sergisi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımında, "Semerkant'ta, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın değerli eşi Ziroat Mirziyoyeva'nın ev sahipliğinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın eşi Mihriban Aliyeva ve Macaristan Başbakanı'nın eşi Aniko Levai ile Özbekistan'ın Renkleri sergisini ziyaret ettik. Eserler hakkında bilgi aldık" ifadelerine yer verdi. Emine Erdoğan, paylaşımına ziyaretten 3 fotoğrafı da ekledi.