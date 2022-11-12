İsveç’te FETÖ firarisi Keneş’in Türkiye’ye iade davası görülecek

İsveç'te yaşayan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade talebinin yakında görüşüleceği bildirildi. İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberinde, FETÖ firarisi Keneş'in Türkiye'ye iade kararının çok yakında Yargıtay tarafından karara bağlanacağı belirtildi. İsveç Yargıtayı'ndan yapılan açıklamada, davanın 2023 yılının başında karara bağlanacağı kaydedildi. Keneş'in daha önceden 4 benzer davadan iade talebi reddedilmişti. Başkan Erdoğan, 9 Kasım'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "FETÖ terör örgütünden İsveç'te olan Bülent Keneş'in, bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi büyük önem arz ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

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