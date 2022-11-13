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Kore’deki facianın şüphelisi emniyet yetkilisi ölü bulundu

13.11.2022

Kore’deki facianın şüphelisi emniyet yetkilisi ölü bulundu
GÜNEY Kore'de Cadılar Bayramı kutlamasında 156 kişinin ölümüne neden olan izdihama ilişkin soruşturmada şüpheli olarak yer alan emniyet yetkilisi evinde ölü bulundu. Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, bir akrabası yerel saatle 12.45'te emniyet yetkilisinin başkent Seul'deki evine gitti. Akrabası, soyadı Jeong olarak belirtilen yetkilinin cansız bedenini buldu. İş arkadaşları, Jeong'un dün kendilerine intihar edeceğini ima eden mesajlar attığını belirtti. 55 yaşındaki Jeong'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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