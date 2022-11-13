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Rusya’dan 200 ABD’liye yeni yaptırım kararları

13.11.2022

Rusya’dan 200 ABD’liye yeni yaptırım kararları
RUSYA Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Rus yetkililer ve iş insanlarına uyguladığı yeni yaptırımlara karşılık olarak 200 ABD'liye ülkeye giriş yasağı getirdiğini duyurdu. Rusya tarafından 'Durdurma Listesi' olarak adlandırılan listede Başkan Biden'ın kız kardeşi Valerie Biden Owens ile iki erkek kardeşi James Brian Biden ve Francis William Biden'ın yanı sıra uydu fotoğraflama şirketi Maxar Teknoloji'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Chris Johnson, Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, ABD Savunma Bakanı Austin'in eşi, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçenlerde saldırıya uğrayan eşi Paul Pelosi de yer aldı
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