Zirvede birlik mesajı

ZİRVEDE "Gıda ve Enerji Güvenliği" başlıklı ilk oturumun açılış konuşmasını yapan Endonezya lideri Widodo, savaş konusundaki fikir ayrılıklarına rağmen küresel ekonomiyi düzeltmek için birlikte somut adımlar atılması çağrısında bulundu. Widodo, "G20, kapsayıcı ekonomik toparlanma için katalizör görevi görmeli. Parçalara ayırmamalıyız. Dünyanın yeni bir soğuk savaşın içine düşmesine izin vermemeliyiz" dedi.

ZELENSKİY KONUŞTU

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, G20 zirvesine video konferans yöntemiyle katıldı. Liderlere seslenen Zelenskiy, önerdiği barış planı çerçevesinde ülkesindeki savaşın sona erdirilmesinin zamanının geldiğini söyledi. Savaşın adil bir şekilde Birleşmiş Milletler Antlaşması (BM) ve uluslararası hukuk temelinde sona erdirilmesi gerektiğini söyleyen Zelenskiy, Zaporijya Nükleer Santralinde radyasyon güvenliğinin sağlanması, Rus enerji kaynaklarına fiyat kısıtlamaları getirilmesi ve tahıl ihracatı girişiminin genişletilmesi çağrısında bulundu. Zelenskiy, ayrıca tüm Ukraynalı mahkumların serbest bırakılmasını istedi.

Şİ İLE BİDEN'DAN ILIMLI AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülkenin farklılıklarını idare etmesi, yeni işbirliği imkanları bulması ve doğru rotayı belirlemesi gerektiğini vurguladı. Görüşme, iki liderin Biden'ın geçen yılın başında göreve başlamasından bu yana ilk yüz yüze buluşma oldu. ABD ile Çin arasında küresel güç rekabetinin ve gerilimlerin arttığı döneme denk gelen görüşmede, ilişkilerin olumlu doğrultuya yönelmesine yönelik dilek ve mesajlar öne çıktı. Biden, kendilerinin farklılıklarını yönetme ve yeni işbirliği imkanları bulma sorumluluğu olduğuna işaret etti.