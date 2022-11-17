İstanbul Anlaşması’ndan memnunuz

Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen ve iki gün süren G20 Liderler Zirvesi sona erdi. Zirve sonunda liderlerin imzaladığı ortak sonuç bildirisinde üyelerin çoğunluğunun Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını şiddetli kınadığı belirtildi. Bildiride, savaşın çok büyük insani sonuçlarının olduğu ve küresel ekonomideki mevcut kırılganlıkları şiddetlendirdiği ifade edildi. Yaptırımlar ve söz konusu durumla ilgili farklı görüşler ve değerlendirmeler olduğuna dikkat çekilen bildiride, uluslararası hukuka uyulması gerektiği ve nükleer silah tehdidinin kabul edilemez olduğu kaydedildi. Bildiride ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasında Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye arabuluculuğunda İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

DIŞ BORÇ VURGUSU YAPILDI

G20'ye üye ülkelerin büyük ölçekli döviz kuru oynaklığından kaçınma taahhütlerini de yinelediği bildiride, dış borçlar konusunda bazı orta gelirli ülkelerin kötüleşen durumundan endişe duyulduğu ve kredi veren tarafların yükü adil olarak paylaşmasının önemine dikkat çekildi. Zirvede "Gıda ve Enerji Güvenliği", "Sağlık" ve "Dijital Dönüşüm" başlıklı oturumlar düzenlenmişti.



BAŞKANLARI TÜRK ZIRHLISI KORUDU

Dünya liderlerinin buluşması dolayısıyla zirvenin yapılacağı bölgede üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina tarafından üretilen ve Endonezya güvenlik güçlerinin envanterine katılmaya hazırlanan Yörük 4X4 de ülkedeki ilk görevini bu zirvede yaptı. Yörük 4X4, G20 Zirvesi'ne yönelik alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, Brimob olarak bilinen Endonezya polisinin seçkin özel harekat ve taktik birimi tarafından kullanıldı. İlk kez 2017 IDEF'te sergilenen Yörük 4X4, henüz tasarım aşamasındayken birçok ülkenin dikkatini çekti ve sipariş aldı.