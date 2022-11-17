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Liderler G20’de saldırı haberini böyle konuştu

17.11.2022

Liderler G20’de saldırı haberini böyle konuştu
POLONYA'YA füze atıldığı haberi G20'ye katılan dünya liderlerini de şoke etti. Haberin yayılmasının ardından herkes bu konuyu konuşurken, liderlerin füze gelişmesini değerlendirdikleri an çekilen bir fotoğraf da paylaşıldı. Zirveye katılan liderlerden bazılarının, bir araya gelerek kısa ve hızlı bir değerlendirme yaptığı belirtildi. Objektiflere yansıyan anlarda, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya ve İspanya başbakanları Olaf Scholz ve Pedro Sanchez, kendi aralarında bir konuşma yaptı.
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