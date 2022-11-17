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Polonya’ya düşen füze Ukrayna'nın çıktı

17.11.2022

Polonya’ya düşen füze Ukrayna’nın çıktı
RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken Polonya'nın Ukrayna sınırına yakın Hrubieszow bölgesine düşen ve 2 sivilin hayatına mal olan füze ortamı gerdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy "Rus füzesi Polonya'yı vurdu" ifadelerini kullanırken, yapılan incelemede füzenin Ukrayna savunma sistemine ait olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili düzenlenen toplantının ardından açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Yapılan incelemede füzenin Ukrayna savunma sistemine ait olduğu öğrenildi. Kasıtlı bir durum yok. Rusya'nın saldırısı olduğuna dair emare de yok" ifadelerini kullandı.
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