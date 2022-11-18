İsveç terörle mücadeleye 1 Ocak’ta başlayacak

TÜRKİYE'NİN İsveç'ten NATO üyeliği için terörle mücadele konusunda daha sıkı önlemler alınması yönündeki talebi doğrultusunda İsveç parlamentosu, terörle mücadele kanunlarını sıkılaştıran anayasa değişikliğini onayladı. İsveç'in 349 sandalyeli parlamentosunda yapılan oylamada, 278 milletvekili "evet" oyu verirken, 25 milletvekili ise "hayır" oyu verdi. Oylamaya 46 milletvekili ise katılmadı. Sol Parti ve Yeşiller Partisi, söz konusu anayasa değişikliğine karşı çıktı.

GENİŞ ÇAPTA SUÇ

ANAYASA değişikliği, teröre bulaşan veya destekleyen gruplar söz konusu olduğunda örgütlenme özgürlüğü sınırlanmasını ve buna karşı yeni yasalar getirilmesini mümkün kılıyor.

MİLLETVEKİLLERİNE öneriyi onaylamalarını tavsiye eden parlamentonun anayasal işler ile ilgili daimi komitesine göre, değişiklik, "terör örgütüne katılımın daha geniş çapta suç sayılmasını veya terör örgütünün yasaklanmasını" sağlayacak.

UZMANLAR ise, anayasa değişikliğinin terör örgütü PKK/YPG üyelerinin yargılanmasını kolaylaştıracağını ifade etti. Anayasa değişikliği, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.