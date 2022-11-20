Füze denemesini kızıyla birlikte izledi

KUZEY Kore lideri Kim Jong-un, kızıyla ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Kim ile adı açıklanmayan çocuğunun başkent Pyongyang'daki havaalanında kurulan füze platformu çevresinde görüldüğü fotoğraflara da yer verildi.

Washington'daki düşünce kuruluşu Stimson Center'ın Kuzey Kore uzmanı Michael Madden, Kim'in kızının adının "Chu-ae" olduğunu, 12-13 yaşlarında olabileceğini belirtti. Öte yandan, Chuae'nin varlığından ilk kez 2013 yılında, ABD'li basketbol yıldızı Dennis Rodman'ın Kuzey Kore'ye gerçekleştirdiği ziyaretten sonra bahsedilmişti. Rodman, Kim'in ailesiyle deniz kenarında vakit geçirdiğini ve "bebekleri Chu-ae'yi kucağına aldığını" ifade etmişti.