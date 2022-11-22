“GKRY terör örgütleriyle ilişkisini gözden geçirsin”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pençe-Kılıç operasyonuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Tatar, Türkiye'yi hedef alan, milli güvenliği tehlikeye sokan her tür terör tehdidine karşı KKTC'nin, Anavatan Türkiye'nin her daim yanında duracağını hatırlatarak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) terör ve terör örgütleriyle ilişkisini gözden geçirmeye çağırdı, dünya insanlığını tehdit eden terör örgütleriyle siyasi saiklerle iş birliği yapmaktan vazgeçmeye davet etti.

"İŞBİRLİĞİNDEN VAZGEÇİN"

Pençe-Kılıç hava harekâtının gerek Türkiye'nin ulusal güvenliği gerekse bölgesel, küresel istikrar ve barış adına son derece önemli olduğunu kaydeden Tatar, "Anımsanacağı üzere terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye Güney Kıbrıs'ta Rum yönetimi tarafından Ocak ayında temsilcilik açma izni verilmesiyle tekrardan gündeme gelen GKRY-PKK ilişkilerinin, ülke ve bölge güvenliğiyle ilgili barındırdığı risklere de bu bağlamda dikkati çekmeye fayda vardır. GKRY'yi terör ve terör örgütleriyle ilişkisini gözden geçirmeye çağırıyor, dünya insanlığını tehdit eden terör örgütleriyle siyasi saiklerle iş birliği yapmaktan vazgeçmeye davet ediyorum" dedi.

BETÜL USTA