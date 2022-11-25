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Haberler Dış Haberler 7 büyük şirketten Twitter reklamlarını durdurma kararı

7 büyük şirketten Twitter reklamlarını durdurma kararı

25.11.2022

7 büyük şirketten Twitter reklamlarını durdurma kararı
ELEKTRİKLİ otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması ve üst düzey yöneticilerin büyük bir kısmının şirketten istifa etmesi sürecinde Twitter'a karşı güveni azalan markalar, Twitter'daki reklam harcamalarını durdurdu. Reklamlarını durduran şirket sayısı 7'ye ulaştı. İlaç şirketi Pfizer ve atıştırmalık üreticisi Mondelez'in ardından General Mills, Volkswagen Group, Audi, General Motors reklamlarını durdurdu. Interpublic Group da birlikte çalıştığı markalara Twitter'da reklam aktivitelerini durdurmayı önerdi.
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