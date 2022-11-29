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Halkın Kovid tedbirlerine isyanı giderek büyüyor

29.11.2022

Halkın Kovid tedbirlerine isyanı giderek büyüyor
ÇİN genelinde sıkı Kovid-19 tedbirleri nedeniyle başlayan protestolar her geçen gün büyüyor. Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Urumçi kentinde karantinada olduğu belirtilen bir apartmandaki dairede perşembe günü çıkan yangın sonucu 10 kişinin yaşamını yitirmesi, korona virüsle mücadele tedbirlerine yönelik tepkileri artırmıştı. Başkent Pekin ve Şanghay'da Kovid- 19 önlemleri protesto etmek için sokağa inen göstericiler, Devlet Başkanı Xi Jinping'i ve iktidardaki Komünist Parti'yi istifaya çağırmıştı.
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