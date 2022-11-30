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Avrupa’da 30 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

30.11.2022

Avrupa’da 30 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
AVRUPA Birliği Polis Teşkilatı Europol, İspanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD güvenlik güçlerinin 8-19 Kasım tarihleri arasında "Süper Kartel" adlı uyuşturucu şebekesine operasyon düzenlediğini açıkladı. "Çöl Işığı" adı verilen operasyonlar neticesinde Hollanda'da 14, İspanya'da 13, Belçika'da 10, Fransa ve BAE'de 6'şar olmak üzere toplam 49 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, 30 tondan fazla uyuşturucuya el koyulduğu bilgisine yer verildi.
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