Belçika’da 3 ayrı bıçaklı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

BELÇİKA'NIN başkenti Brüksel'in Anderlecht semtinde kanal boyu olarak bilinen Veeweyde mevkisinde bıçaklı bir saldırgan önceki gün akşam saatlerinde spor tesisinden çıkan kalabalığa saldırdı. 1'i ağır 3 kişiyi yaralayan saldırgan olay yerinden kaçtı. Aynı saatlerde St. Gilles'e bağlı Bethleem meydanında da başka bir saldırgan, bir kişiyi boynundan bıçaklayarak kaçtı. Polis, kurbanın olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi. Bu saldırıdan kısa bir süre sonra ise bir sığınmacı merkezinde çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi yaşamını yitirdi.

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