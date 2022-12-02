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DEAŞ lideri el-Haşimi’yi SMO güçleri öldürdü

2.12.2022

DEAŞ lideri el-Haşimi’yi SMO güçleri öldürdü
TERÖR örgütü DEAŞ lideri Ebu el-Hassan el- Haşimi'nin önceki gün öldürülmesini ABD de doğruladı. CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino, "Ebu el-Hasan el-Haşimi'nin ekim ortasında ölümü, DEAŞ'a bir başka darbe vurdu. Bu operasyon, Özgür Suriye Ordusu (Suriye Milli Ordusu) tarafından Suriye'nin Dar'a vilayetinde gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı. Bir askeri sözcü ise, operasyona hiçbir ABD gücünün katılmadığını açıkladı. Öte yandan, olayın doğrulanmasının ardından DEAŞ'ın yeni liderinin Ebu el-Hüseyin el-Hüseyni olduğu açıklandı.
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