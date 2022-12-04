Arjantin’de dev dalgaların vurduğu gemide 1 turist öldü

ARJANTİN'İN güneyindeki Tierra de Fuego eyaletine bağlı Ushuaia şehri yakınlarında, Antarktika gezisinden dönen Norveç bandıralı 378 yolcu ile 256 mürettebat kapasitesine sahip Viking Polaris isimli kruvaziyere dev bir dalga çarptı. Kruvaziyere çarpan dalga nedeniyle kimliği açıklanmayan 62 yaşındaki ABD'li bir kadın turist yaşamını yitirirken, 4 kişi hafif yaralandı ve gemide maddi hasar meydana geldi. Yetkililerin turistin ölümü sebebiyle soruşturma başlattığı bildirildi.

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