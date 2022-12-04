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Haberler Dış Haberler Arjantin’de dev dalgaların vurduğu gemide 1 turist öldü

Arjantin’de dev dalgaların vurduğu gemide 1 turist öldü

4.12.2022

Arjantin’de dev dalgaların vurduğu gemide 1 turist öldü
ARJANTİN'İN güneyindeki Tierra de Fuego eyaletine bağlı Ushuaia şehri yakınlarında, Antarktika gezisinden dönen Norveç bandıralı 378 yolcu ile 256 mürettebat kapasitesine sahip Viking Polaris isimli kruvaziyere dev bir dalga çarptı. Kruvaziyere çarpan dalga nedeniyle kimliği açıklanmayan 62 yaşındaki ABD'li bir kadın turist yaşamını yitirirken, 4 kişi hafif yaralandı ve gemide maddi hasar meydana geldi. Yetkililerin turistin ölümü sebebiyle soruşturma başlattığı bildirildi.
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