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Biz onlara Rusya’ya saldırı yapsın diye silah vermedik

8.12.2022

Biz onlara Rusya’ya saldırı yapsın diye silah vermedik
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna'nın Rusya hava üslerini vurmasına ilişkin konuştu. ABD'nin ve dünyanın Ukrayna'ya sadece kendi topraklarını ve egemenliğini koruması ve kendisini savunması için silah desteği verdiğini belirten Price, "Ukrayna'ya Rusya topraklarında kullanması için silah vermedik. Bunların savunma amaçlı tedarikler olduğunu açıkça beyan ettik. Ukrayna'ya sınırlarının ötesinde saldırılar düzenlesin diye destek vermiyoruz. Buna teşvik de etmiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
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