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Almanya’da darbe girişimi olayının artçıları sürüyor

13.12.2022

Almanya’da darbe girişimi olayının artçıları sürüyor
ALMANYA'DA darbe yapmayı planlayan İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger) grubuna yönelik operasyon, ülkede deprem etkisi yarattı. Gözaltı sayıları artarken, uzmanlar da ülkenin çok büyük bir tehlike atlattığını ifade etti. Terör uzmanı Prof. Dr. Hajo Funke, söz konusu eylemin geçekleşmesi durumunda bunun ölümlere ve korkunç acılara yol açabileceğini söyledi. Geçmişte 8'i Türk toplam 10 kişiyi öldüren NSU terör örgütü konusunda güvenlik birimlerinin başarısız olduğunu kaydeden Funke, "Güvenlik birimleri çok daha sıkı çalışmalı. Çok fazla ölüm olabilirdi" diye konuştu.
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