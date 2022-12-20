FBI seçimle ilgili yapılan paylaşımları sansürletmiş

ABD'DE serbest gazeteci olarak bilinen Matt Taibbi, Twitter'ın eski yönetimiyle ilgili bazı bilgileri ifşa etti. Açıklanan bilgilerde ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın, Twitter'a gönderdiği onlarca elektronik posta yer aldı. FBI'ın "seçimlerle ilgili yanlış bilgilendirme" yaptığını öne sürdüğü hesapları liste halinde Twitter'a gönderdiği ve Twitter'ın da bu hesapları geçici veya kalıcı olarak askıya aldığı veya paylaşımları sansürlediği görüldü. Taibbi, FBI'ın sosyal medyaya ilişkin birimi olan FTIF'ın 2016 seçimlerinin öncesinde kurulduğu bilgisini de verdi. Twitter'ın hukukçularının iç yazışmalarında FBI izi olduğu da belgelerde görüldü.

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