İsveç’ten bir skandal karar daha!

İSVEÇ Yüksek Mahkemesi, FETÖ terör örgütü üyesi ve Zaman Gazetesi'nin genel yayın müdürü Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade edilmesi talebini reddetti. Mahkeme, Keneş'e yöneltilen suçlamalardan bazılarının İsveç'te suç teşkil etmediğini, davanın siyasi nitelik taşıdığını ve Keneş'in İsveç'te mülteci statüsüyle bulunmasını iade önündeki engeller olarak sıraladı.

Yargıç Petter Asp tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sonuç olarak, hükümet iade talebini kabul etmedi" ifadeleri kullanıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz 8 Kasım'da Türkiye'de İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'ı kabul ettiğinde bu konu konuşulmuştu. Erdoğan ortak basın toplantısında, "Görüşmedeki hedef, terörle mücadelede İsveç'in tutumu. Bu rakamların 30, 70 veya 100 olması tartışılabilecek konular. Şu anda FETÖ'cü Bülent Keneş'in İsveç'ten Türkiye'ye deport edilmesi bizim için önemli" ifadelerini kullanmıştı.