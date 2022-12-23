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Almanya’daki Türklerden sokaktaki Almanlara yardım

Sokakta yaşayan Almanlar, yardımsever Türklere teşekkür etti.

23.12.2022

Almanya’daki Türklerden sokaktaki Almanlara yardım
ALMANYA'DA yardım gönüllüsü Türkler, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ülkede sokakta yaşayanları soğuktan korumak için adeta seferber oluyor. Türkler, Köln sokaklarında yaşayan evsiz ve itiyaç sahiplerine çeşitli yardımlarda bulunuyor. Yardım gönüllülerinden Canan Nurna, "Geçen yıl Almanya'da 23 kişi soğuktan donarak öldü. Bizler bunu engelleyebiliriz. Yorgan, battaniye, ceket, çorap yardımları yapıyoruz" dedi. 5 yıldır sokakta yaşayan Dirk Wernzig de, "Yemekler harika. Aynı zamanda bol bol ikram ediyorlar, çok iyi oluyor" diye konuştu.
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