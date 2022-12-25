ABD’de etkili olan kar fırtınası 12 can aldı

ABD'DE dondurucu kar fırtınası, 1 milyondan fazla kişiyi elektriksiz bırakırken hava şartlarına bağlı kazalarda 12 kişi hayatını kaybetti. Dondurucu soğuklardan 200 milyondan fazla kişinin etkilenmesi öngörülürken, soğukların Kanada sınırından Meksika sınırına kadar etkili olabileceği kaydedildi. Fırtına nedeniyle ülkenin Montana, Güney Dakota ve Wyoming eyaletlerinde sıcaklıklar eksi 45 dereceye düştü. New York, Virginia, Kentucky, Georgia, Kuzey Carolina ve Oklahoma dahil olmak üzere birçok eyalette olağanüstü hal ilan edildi.

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