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Amerika kıtasında soğuk hava 57 can aldı

28.12.2022

Amerika kıtasında soğuk hava 57 can aldı
KUZEY Amerika'yı kasıp kavuran kış fırtınası nedeniyle ABD, Kanada ve Meksika'da toplam 57 kişi hayatını kaybetti. Sadece New York'ta 25 kişi öldü. Kuzey Amerika'yı etkisi altına alan kış fırtınasının neden olduğu soğuk hava ve trafik kazaları nedeniyle can kaybı artıyor. ABD ve Kanada'nın ardından Meksika'da da aşırı soğuklar nedeniyle can kaybı yaşandı. Meksika'nın kuzey ve doğu bölgeleri ile Meksika Vadisi'nde sıcaklık eksi 15 dereceye kadar düşerken, 23 Aralık'tan bu yana soğuk havalar nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Başkent Mexico City ve Meksika eyaletinin yer aldığı Meksika Vadisi'nde dünden bu yana dolu yağışı ve yüksek bölgelerde kar yağışı görülüyor. Bölgede yer alan Naucalpan şehrinde sokakta yaşayan 1 kişinin soğuktan öldüğü belirtildi.
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