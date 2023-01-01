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Otel yangınında ölü sayısı 27’ye yükseldi

1.1.2023

Otel yangınında ölü sayısı 27’ye yükseldi
KAMBOÇYA'NIN Banteay Meanchey eyaletine bağlı Poipet şehrindeki Grand Diamond City Oteli'nde 28 Aralık'ta çıkan yangında ölü sayısı 27'ye yükseldi. Yaralanan 112 kişiden 27'si hala hastanelerde tedavi görüyor. Yangının çıktığı sırada otelde 400'den fazla çalışanın olduğu, yangından kaçmak isteyen bazı otel sakinlerinin pencerelerden atlayarak hayatını kaybettiği ya da yaralandığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni henüz kesin olarak belirlenemezken yılbaşı süslemelerinde kullanılan ışıklı dekorasyon ürünlerinin ısınarak alev almasının bu olaya yol açmış olabileceği kaydediliyor.
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