Prens Harry’nin Afganistan itirafına dünyadan tepki

İNGİLİZ Kraliyet ailesinden ayrılarak eşi Meghan Markle ile ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, 10 Ocak'ta yayımlanacak anı kitabından yayımlanan alıntılarla gündeme geldi.

'BU BENİ UTANDIRMIYOR'

DAHA önce ağabeyi Prens William'ın bir ABD ziyaretinde kendisine şiddet uyguladığını anlattığı ortaya çıkan Harry, bu kez de Afganistan'daki görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını belirtti. Harry, 'Spare' adlı kitabında Afganistan'da çatışmanın gürültüsü ve kargaşasında öldürdüğü isyancıları "iyileri öldürmeden ortadan kaldırılan kötüler" olarak gördüğünü belirtti. Ordunun "onları 'öteki' olarak görmesi için kendisini eğittiğini" kaydeden Prens Harry, "Yani benim numaram 25. Beni tatmin eden bir sayı değil ama utandırmıyor da" ifadelerini kullandı. ABD ve İngiltere dahil bir çok ülkede gündem olan bu sözler, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve savaş karşıtları tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Çok sayıda kuruluştan Prens Harry'yi kınayan açıklamalar yapılırken, sosyal medyada da bu ifadeler eleştirildi.