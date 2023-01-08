Bloomberg’den dikkat çeken Türkiye- Suriye analizi: ABD’nin oradaki varlığı gereksiz

ABD'DE yayın yapan Bloomberg, Türkiye'nin Suriye ile normalleşme adımlarını ve bölgedeki son durumu analiz etti. Ankara'nın Şam ile yeni ortaklığının "Rusya'nın Orta Doğu'daki rolünü güçlendireceğini ve ABD'nin Suriye'den çekilmesi üzerinde baskı oluşturacağını" yazan dergideki analizde, "ABD'nin oradaki varlığının gereksiz ve haksız olduğunu anlaması gerekiyor" denildi.

"ERDOĞAN'IN ZAFERİ OLUR"

TÜRKİYE, 30 kilometre derinlikte güvenli bölge kurma adına teröristlerden geri çekilmesini, aksi takdirde askeri operasyon düğmesine basacağını yüksek sesle dile getiriyor. ABD merkezli medya kuruluşunun haberinde, "Esad ile siyasi bir anlaşma, Erdoğan'ın askeri operasyon riskine girmeden YPG'ye karşı zafer kazanmasına yardımcı olabilir." ifadesi kullanıldı. Rus ve Türk birliklerinin yakında Suriye'nin kuzeyi ile sınır bölgelerinde ortak devriyeye başlamasının beklendiği de belirtilerek, "Suriye de gelecekte burada koordineli devriyelere başlayabilir" görüşü paylaşıldı.

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Sayın Putin ile görüşmem oldu. Dışişleri Bakanlarımızı bir araya getireceğiz. Daha sonra da gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz. Derdimiz suhuleti bölgedeki sükuneti sağlamak, barışı egemen kılmak." demişti. Söz konusu analizde, "Erdoğan, Rusya'dan çatışmalar hafifledikçe evlerine dönebilecek Suriyeli mültecilerin güvenliğini sağlamasını istedi." ayrıntısına da dikkat çekildi.