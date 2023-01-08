Prens Harry’nin yaptığı itirafa tepkiler sürüyor

İNGİLİZ Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry'nin Afganistan'daki görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğü ve bundan utanç duymadığı yönündeki ifadeleri, ülkede tepkiyle karşılandı. Aynı savaşta kolunu ve bacağını kaybeden eski Kraliyet denizcisi Ben McBean, "Prens Harry çeneni kapatmalısın" derken, aynı yerde görev yapan eski Albay Richard Kemp de, "Bu açıklamalar büyük bir düşüncesizlik" dedi. Çok sayıda İngiliz vatandaş da, Prens Harry'nin kesinlikle ceza alması gerektiğini ifade etti.

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