Brezilya’da eski başkanın destekçilerinden baskın

BREZİLYA'DA eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişi, Ulusal Kongre'ye baskın düzenledi. Brezilya Kongresi, Yüksek Mahkeme ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı güvenlik güçleri tarafından tamamen kontrol altına alındı. Devlet Başkanı Lula da Silva'nın emriyle 150 gösterici gözaltına alındı. Lula, "Bunu yapanlar kanunun gücüyle cezalandırılacak" dedi. Olayların ardından Bolsonaro'nun müttefiki olarak bilinen Federal Bölgesi Güvenlik Bakanı Anderson Torres, baskında ihmali olduğu gerekçesiyle görevinden alındı.

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